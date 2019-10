Die Plätze zwei und drei belegen die Wörter "Schmetterling" und "Eichhörnchen". Das ist das Ergebnis einer Abstimmung des Sprachmagazins Deutsch perfekt, an der sich Deutschlernende aus insgesamt 46 Ländern beteiligt haben. Gewählt wurde nach einer Liste, die die Redaktion aus Einsendungen einer globalen Leserjury zusammengestellt hatte.

Chefredakteur Jörg Walser sagte, bei den Vorschlägen sei aufgefallen, dass an der deutschen Sprache viele Lernende die Eigenschaft fasziniere, Wörter zu neuen Wörtern zusammenzusetzen. So habe man auch Einsendungen wie "Strandkorburlaubsstimmungszeit" und "Pünktlichkeitszwanghaftigkeit" erhalten. Mehrfach sei die Logik der deutschen Sprache betont worden, führte Walser aus, was sich an Begriffen wie "Handschuh" oder "Nacktschnecke" zeige.