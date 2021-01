Eine Zelle ist eine Zelle ist eine Zelle... das stimmt nicht immer so.

Für Muskelzellen zum Beispiel gilt: Je nachdem, wo man guckt, sind sie mit völlig anderen Dingen beschäftigt als an einer anderen Stelle. Die Erkenntnis beruht auf der Analyse von Genaktivität. Denn auch hier haben Muskelzellen eine Besonderheit: Sie besitzen nicht wie andere Zellen einen Zellkern, sondern sehr viele. Dort liegen die Erbinformationen - welcher Teil davon abgelesen wird, bestimmt, welche Moleküle produziert und welche Funktionen ausgeübt werden.

Arbeitsteilung könnte Heilung beschleunigen

Forschende vom Max-Delbrück-Zentrum in Berlin haben jetzt festgestellt, dass sich Muskelzellen sozusagen die Arbeit teilen. An Stellen in der Nähe von Nervensträngen werden andere Gene abgelesen als in Bereichen, die nahe an Sehnen liegen. Das ermögliche es den Muskelzellen, etwa nach einer Verletzung gezielt und damit schneller zu heilen, glauben die Forschenden.