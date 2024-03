Frauen und Männer werden für die gleiche Tätigkeit im Schnitt immer noch unterschiedlich bezahlt.

Die Bundesagentur für Arbeit lässt jährlich den Gender Pay Gap untersuchen. Dafür rechnen Forschende Unterschiede in Bezug auf Qualifikation, Beruf und die Arbeitserfahrung aus den Datensätzen heraus. Bereinigt bekamen demnach Frauen in Westdeutschland im Jahr 2022 15 Prozent weniger Gehalt als Männer. Und Frauen in Ostdeutschland zehn Prozent weniger.

Darüber hinaus spiegelt der unbereinigte Gender Pay Gap in der Untersuchung wider, dass es immer noch sehr viel besser bezahlte männerdominierte Berufe gibt. Und dass Frauen auch durchs Kinderkriegen weniger Berufserfahrung haben und öfter im Niedriglohnsektor oder Teilzeit arbeiten. Unterm Strich zeigt der unbereinigte Pay Gap, dass Frauen für ihre Arbeit gut 18 Prozent weniger Geld erhalten - im Vergleich zum Vorjahr ist die Lohnlücke nur um 0,7 Prozent kleiner geworden.

Pay Gap regional unterschiedlich

Der Gehaltsunterschied zwischen den Geschlechtern ist in Ostdeutschland allerdings drei Mal niedriger als in Westdeutschland. In Baden-Württemberg ist der Unterschied zwischen Frau und Mann am größten, wahrscheinlich wegen einer starken, traditionellen Maschinenbau-Branche.

Die Forschenden raten zu gezielten Bildungs- und Ausbildungsprogrammen, die Frauen den Zugang zu besser bezahlten Berufen erleichtern.