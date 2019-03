Ob sich das geändert hat, will jetzt die Kommission für Gleichheit und Menschenrechte in Großbritannien untersuchen. Nachdem die Mitglieder der Kommission ein Jahr lang die Zahlungsrichtlinien der BBC überprüft haben, nehmen sie an, dass es in dem Unternehmen Frauen gibt, die nicht das gleiche Geld bekommen haben wie Männer in gleicher Position.

In Großbritannien gibt es seit fast 50 Jahren ein Gesetz, das vorsieht, dass Männer und Frauen für gleiche Arbeit auch gleich viel Geld bekommen. Vor zwei Jahren hatte es deswegen einen ziemlichen Skandal um die BBC gegeben: Damals kam heraus, dass viele männliche Moderatoren mit Jahresgehältern von über 150.000 Pfund deutlich mehr verdienten als Frauen in ähnlichen Positionen. Laut BBC gibt es solche ungerechte Bezahlung aber seit der Umstellung auf ein neues Zahlungssystem nicht mehr.