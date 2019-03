In Deutschland verdienen Frauen im Schnitt immer noch gut ein Fünftel weniger als Männer.

Das hat das Statistische Bundesamt mitgeteilt. Letztes Jahr lag der durchschnittliche Stundenlohn von Frauen bei brutto 17 Euro 9, bei Männern bei 21 Euro 60. Die Zahlen haben sich kaum geändert zum Vorjahr.

Große Unterschiede gibt es zwischen Ost- und Westdeutschland. Im Osten ist der Gehaltsunterschied zwischen Frau und Mann viel kleiner - nur bei 7 Prozent.

Hauptursache für die Differenz ist den Angaben zufolge, dass Frauen oft in Branchen und Berufen arbeiten, die schlechter bezahlt sind. Außerdem sind sie seltener in Führungspositionen und arbeiten häufiger in Teilzeit als Männer.

Am Montag ist Equal Pay Day. Der Tag markiert der Termin, bis zu dem Frauen über den Jahreswechsel hinaus arbeiten müssen, damit sie auf das durchschnittliche Vorjahresgehalt ihrer männlichen Kollegen kommen.