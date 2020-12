Seit Jahren wird über die Gender Pay Gap diskutiert, darüber, dass Frauen weniger Geld verdienen als Männer.

Doch obwohl das Problem bekannt ist, schließt sich die Lücke nicht. Auch letztes Jahr haben Frauen durchschnittlich deutlich weniger verdient. Die Einkommenslücke sank laut Statistischem Bundesamt im Vergleich zu 2018 um einen Prozentpunkt, auf 19 Prozent.

In der Berechnung stecken auch strukturelle Nachteile, etwa weil Frauen im Schnitt öfter in Teilzeit arbeiten und Berufe haben, die sowieso schlechter bezahlt sind. Doch selbst wenn sie dasselbe machen wie Männer und ähnlich qualifiziert sind, bekommen sie weniger Geld. (Im Jahr 2018 waren es sechs Prozent Unterschied).

In Deutschland ist die Gender Pay Gap höher als im Durchschnitt der EU-Staaten. Der lag 2018 bei rund 15 Prozent. Nur in Estland sind die geschlechtsspezifischen Gehaltsunterschiede noch größer als in Deutschland.