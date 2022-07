Immer noch verdienen Frauen in Deutschland im Schnitt deutlich weniger als Männer.

Ein Wissenschaftsteam der Uni Bamberg hat sich jetzt angeschaut, wie sich die Einkommensschere in den verschiedenen Berufsfeldern unterscheidet. Das Ergebnis: Am größten waren die Einkommensunterschiede zwischen den Geschlechtern bei Berufen, in denen viele Frauen und wenige Männer arbeiteten. Dort verdienten Frauen im Schnitt fast 600 Euro pro Monat weniger, auch wenn sie gleich gut qualifiziert waren wie ihre Kollegen, die gleichen Arbeitszeiten hatten und genauso lange im Unternehmen waren.

Warum sich typische Männerberufe für Frauen lohnen könnten

Die geringsten Unterschiede beim Einkommen gab es laut den Fachleuten in Berufen, in denen Frauen eher die Ausnahme sind, also in Informatik, Naturwissenschaft und Technik und im Management. Da verdienten Frauen nur knapp 200 Euro im Monat weniger als Männer. Die Forschenden sagen, ihre Studie zeige, dass es sich für Frauen lohnen kann, in typischen Männerberufen zu arbeiten.