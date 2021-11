In Frankreich arbeiten Frauen seit heute für den Rest des Jahres sozusagen umsonst.

Entsprechende Berechnungen einer Frauenrechtsorganisation beziehen sich auf die höhere Bezahlung von Männern. Rechnerisch arbeiten Frauen demnach unbezahlt, wenn man die Verdienstlücke zwischen den Geschlechtern in Arbeitszeit umrechnet. Frankreichs Arbeitsministerin Élisabeth Borne schrieb dazu, es sei noch ein weiter Weg bis zur beruflichen Gleichstellung, aber man arbeite daran.

Die Frauenrechtsorganisation bezieht sich in ihrer Berechnung auf Daten der EU. Demnach lagen 2019 die durchschnittlichen Stundenlöhne von Frauen in Frankreich 16,5 Prozent unter denen von Männern. In Deutschland waren es sogar gut 19 Prozent. Größer ist die Lohnlücke nur in Österreich, Lettland und Estland. Spitzenreiter bei der Lohngleichheit ist in der EU Luxemburg mit einem Unterschied von nur 1,3 Prozent.