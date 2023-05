Forschende der US-Uni Boston haben von 2013 bis 2019 Wirtschaftsstudierende befragt, wie sie bei der Arbeitssuche vorgegangen sind und bei welchem Job sie am Ende zugesagt haben.



Dabei kam raus, dass Frauen weniger risikobereit waren: Sie nahmen Stellenangebote im Schnitt einen Monat früher an als Männer - und sie verlangten weniger Geld. Die Forschenden sagen, dass diese geschlechtsspezifischen Unterschiede in Risikobereitschaft und Gehaltsvorstellungen etwa 30 Prozent des Einkommensunterschieds beim ersten Job erklären könnten. Das Problem ist: Dieser Unterschied setzt sich bei jeder Stellensuche fort. Und: Wer zu einem niedrigen Gehalt anfängt, kann es oft auch nur langsamer steigern, als die, die gleich für viel Geld anfangen.



Unterschied auch abhängig von Wirtschaftslage



So einen Unterschied gibt es - unabhängig vom Geschlecht - auch abhängig von der allgemeinen Wirtschaftslage: Wer während einer Rezession in den Beruf einsteigt, verdient oft sein Leben lang weniger als jemand, der während eines wirtschaftlichen Aufschwungs seinen ersten Job annimmt.



In den USA verdienten Frauen 2020 nur 84 Prozent davon, was Männer verdienen.