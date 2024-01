Die Verdienstlücke zwischen Frauen und Männern ist während der Corona-Pandemie etwas kleiner geworden. Bei den Menschen, die am wenigsten verdienen, wurde der Gender Pay Gap allerdings größer.

Eine Auswertung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zeigt, dass der durchschnittliche Verdienstunterschied 2019 noch bei über 36 Prozent lag. Im Jahr darauf sank er auf 35 Prozent und 2021 schließlich auf unter 34 Prozent.

Die Verdienstlücke wurde also für die meisten Beschäftigten mit mittleren und hohen Verdiensten kleiner. Bei den Personen mit sehr niedrigen Verdiensten wurde sie dagegen größer. Dies betrifft vor allem Menschen in Teilzeibeschäftigung und Minijobs - Bereiche, in denen überwiegend Frauen tätig sind.

Die Forschenden sagen, dass Beschäftigte mit sehr niedrigen Verdiensten häufiger als vor Corona ihre Anstellung verloren. Und in Fall von Minijobs konnten sie auch nicht von der Absicherung durch Kurzarbeit profitieren.