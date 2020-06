Ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen, das ist ein Problem, über das schon seit Jahren gestritten wird.

Forschende aus Großbritannien haben jetzt näher untersucht, warum sich diese Form der Diskriminierung so hartnäckig hält. In ihrer Studie bekamen Manager identische Beschreibungen einer Person. Der einzige Unterschied bestand darin, dass der Name entweder männlich oder weiblich war.

Die meisten der Manager bewerteten den vermeintlichen Mann als kompetenter als seine eigentlich identische weibliche Kollegin. Sie empfahlen auch ein höheres Gehalt – im Schnitt acht Prozent mehr.

Allerdings waren ausgerechnet diejenigen Manager für die ungleiche Bezahlung verantwortlich, die dachten, dass es in ihrem Berufsfeld keine Vorurteile gegenüber Frauen mehr gäbe. Diejenigen, die glaubten, dass Vorurteile weiter existierten, empfahlen eine annähernd gleiche Bezahlung.

Das zeigt nach Ansicht der Forschenden, wie wichtig es ist, weiter auf Diskriminierung im Job aufmerksam zu machen.