Das geht aus dem aktuellen Gender-Bericht hervor, den das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung veröffentlicht hat. Dabei lag die Erwerbstätigenquote bei Frauen 2018 bei 72 Prozent, bei den Männern bei 80 Prozent. Vor 30 Jahren lagen die Zahlen noch deutlich weiter auseinander.

Frauen machen Zuhause immer noch mehr

Wesentlicher Grund für den Verdienstunterschied ist immer noch, dass die Arbeit in Familie und Haushalt nicht gerecht verteilt ist. Viel Arbeitszeit der Frauen geht für diese unbezahlte Care-Tätigkeit drauf.

Um Job und Familie unter einen Hut zu kriegen, arbeiten Frauen statistisch gesehen gut viermal so häufig in Teilzeit wie Männer. Außerdem arbeiten sie nach wie vor oft im Pflege- und Gesundheitsbereich. Dort wird meist schlechter bezahlt als in technischen Berufen, in denen Männer dominieren.