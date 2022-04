Sich so anziehen können, dass es zur eigenen Geschlechtsidentität passt - das sollte eigentlich normal sein.

In Jobs, in denen bestimmte Firmenkleidung getragen werden muss, ist es das aber oft immer noch nicht. Eine US-Fluggesellschaft war deswegen letztes Jahr in die Kritik geraten. CNN berichtet, dass ein Mitarbeiter von Alaska Airlines sich über die binären Vorschriften für die Airline-Uniformen beschwert hatte: Es gebe nur die Auswahl zwischen "für Frauen" und "für Männer" - und das sei diskriminierend gegenüber queeren Beschäftigten, die sich weder dem einen noch dem anderen Geschlecht zuordnen.

Die Airline hat auf die Vorwürfe jetzt reagiert - und die Kleiderordnung angepasst. Es gibt zwar weiterhin Uniformen und Vorschriften, sie sollen aber genderneutral gestaltet werden. Zum Beispiel dürfen alle Mitarbeitenden Nagellack tragen - und es soll mehr Optionen geben, welche Frisuren erlaubt sind. Außerdem gibt es Ansteck-Pins, auf denen die Pronomen stehen, mit denen die Mitarbeitenden angesprochen werden wollen.