Aber es kommt nicht nur darauf an, ob man die Gene hat, sondern auch darauf, ob sie überhaupt aktiviert werden - dazu liegt eine Art Gebrauchsanweisung in den Chromosomen bei. Diese epigenetischen Infos können sich durch Rauchen, Ernährung oder Stress verändern. An Kinder werden sie aber nicht weitervererbt. Oder doch? Ein Forschungsteam vom Max-Planck-Institut für Immunbiologie und Epigenetik in Freiburg hat nachgewiesen, dass Fruchtfliegen- und Mäusemütter die Gebrauchsanweisung mitvererben können.



In den Experimenten wurde eine ganz bestimmte epigenetische Veränderung von der Eizelle bis zum jungen Embryo bewahrt. Die Studienleiterin vergleicht das mit kleinen Post-Its der Mutter, wo das Abendessen steht oder wer im Notfall angerufen werden soll. Das Forschungsteam will jetzt prüfen, ob das auch beim Menschen geht. Das könnte bedeuten, dass Eltern mit ihrem Lebenswandel das Erbgut der Kinder beeinflussen.