Es gibt einige Vorurteile gegenüber der Gen Z, unter anderem, dass sie weniger Arbeitswillen zeigt als jüngere Menschen früher.

Eine Studie hat das jetzt widerlegt. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung teilt mit, dass von den 20- bis 24-Jährigen in Deutschland so viele arbeiten wie lange nicht mehr. 76 Prozent der Leute in dem Alter haben einen Job. Vor zehn Jahren waren es noch sechs Prozentpunkte weniger. Eine Erklärung ist, dass jüngere Leute heute oft kürzer studieren als früher. Außerdem verdienen sich Studierende häufiger Geld mit Nebenjobs dazu, zum Beispiel um hohe Mieten bezahlen zu können.

Ein Autor der Studie sagt: "Dass die Generation Z viel fordert, aber wenig arbeitet, ist ein verbreitetes Vorurteil. Doch es ist falsch. Die jungen Leute sind fleißig wie lange nicht mehr."