Die Generation Z will die Vier-Tage-Woche. Wer jetzt unter 30 ist und arbeitet, hat wegen des Fachkräftemangels oft viele Chancen am Arbeitsmarkt - und kann so einige Forderungen stellen.

Neben Sabbaticals, Homeoffice und Workation, also einer Kombination aus Arbeit und Urlaub, steht die Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich weit oben auf der Wunschliste. Und Gesundheits-Fachleute sehen darin auch einige Vorteile. Australische Forschende haben hunderte Erwachsene mit Fitness-Trackern ausgerüstet und mehr als ein Jahr lang beobachtet. Mehr Bewegung, mehr Schlaf Die Analyse zeigt: Schon eine dreitägige Auszeit reicht, damit Menschen sich mehr bewegen und aktiver werden, was gut ist für die Gesundheit. Die Zeit, die die Testpersonen sitzend verbrachten, wurde pro Tag fast eine halbe Stunde verkürzt. Und sie schliefen auch mehr, im Schnitt etwa 20 Minuten länger. Das ist den Forschenden zufolge gut für die körperliche und die geistige Gesundheit und hilft, besser gegen Fettleibigkeit, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Depressionen vorzusorgen. Je länger die Auszeit dauerte, desto besser waren die Ergebnisse. Aber auch drei Tage reichten schon aus, um zum Beispiel das Schlafverhalten auch über die freien Tage hinaus zu verbessern.