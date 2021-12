Wie lebten die Menschen in der Jungsteinzeit?

Forschende haben versucht, das genauer zu untersuchen. Sie haben den Stammbaum von Menschen untersucht, die vor etwa 5.700 Jahren in einer großen Grabstätte in England beerdigt wurden. Mithilfe von DNA-Analysen versuchten die Forschenden zu rekonstruieren, wer wie mit wem verwandt war. Die Untersuchung zeigt, dass da tatsächlich fünf Generationen einer Großfamilie beerdigt wurden. Möglicherweise lebten die Menschen damals polygam, also mit mehreren Partnern. Zumindest hatten sie mit mehreren Partnern Kinder - das betraf sowohl die Männer als auch die Frauen.



Feste Grabregeln

Und möglicherweise wurden Stiefkinder genauso anerkannt wie die eigenen. Wer im Grab mitbestattet wurde, richtete sich wohl nach der Stammbaumlinie des Vaters. Wo genau die Menschen dann im Grab beerdigt wurden, richtete sich nach den Verwandtschaftslinien mit den Müttern.

Die Forschenden sagen, dass sie all das dank neuer Analyse-Technik rausfinden konnten. Noch vor wenigen Jahren sei es unvorstellbar gewesen, so viel über Verwandtschaftslinien in der Jungsteinzeit zu erfahren.