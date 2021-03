Hasen und Kaninchen bewegen sich vorwärts, indem sie springen.

Dass sie das so machen, liegt wohl an einem ganz speziellen Gen. Forschende aus Portugal und Schweden haben das genauer untersucht. Geholfen hat ihnen dabei eine seltene Zucht-Kaninchenart, die nicht springen kann. Statt zu hüpfen, heben die Tiere die Hinterbeine an und laufen auf den Vorderpfoten. Die Forschenden untersuchten die Gene dieser Tiere und auch die Gene von Nachkommen, wenn sie diese Züchtung wieder mit hüpfenden Tieren kreuzten. So stellten sie fest, dass die Sprungfähigkeiten tatsächlich mit einem bestimmten Gen zu tun hat. Das Gen wirkt sich auf viele Regionen im Nervensystem aus, auch aufs Rückenmark. Bei dem besonderen Zuchtkaninchen ist das Gen verändert, daher wohl der besondere Gang.

Dass das Gen eine Rolle spielt, hatten schon Versuche mit Mäusen gezeigt. Auch die liefen seltsam, wenn das Gen verändert wurde. Es gibt mehrere Tierarten, die sich durch Springen fortbewegen. Neben Hasen und Kaninchen zum Beispiel auch Kängurus und einige Nagetiere.