Leonardo da Vinci war ein Genie.

Lässt sich das auch an seinen Genen ablesen? Daran forscht seit Jahren das Leonardo-DNA-Projekt. In einem Buch präsentiert das Team neue Ergebnisse. In einer Mitteilung der Forschenden heißt es, dass das Team aus Daten zur Familiengeschichte sowie historischen Funden einen Stammbaum erstellt hat. Der reicht von Leonardos Großvater im 14. Jahrhundert bis heute. Tatsächlich konnten die Forschenden noch heute lebende Nachfahren da Vincis ausfindig machen.

Die Idee ist jetzt, das Y-Chromosom dieser männlichen Nachfahren genauer zu untersuchen. Das wird über viele Generationen hinweg unverändert weitervererbt. Damit könnten die Männer noch dieselben Erbinformationen auf dem Chromosom haben wie Leonardo da Vinci. Erste Analysen zeigten, dass bei sechs der 15 Nachfahren einige Abschnitte auf dem Y-Chromosom tatsächlich übereinstimmen.

Die Entschlüsselung von da Vincis Y-Chromosom könnte dann helfen, noch weitere Reste seiner DNA zu identifizieren - zum Beispiel auf seinen Manuskripten - und so schließlich sein gesamtes Genom zu entschlüsseln.