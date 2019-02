Es gibt aber noch eine dritte Form von Zwilligen - nämlich halbidentische Zwillinge. Sie sind extrem selten - bis jetzt gibt es nur zwei bekannte Fälle, in denen so ein Zwillingspärchen auf die Welt kam. Mediziner aus Australien beschreiben jetzt einen dieser Fälle in einer Fachzeitschrift.

Laut den Forschern entstehen halbidentische Zwillinge, wenn eine Eizelle von zwei Spermien gleichzeitig befruchtet wird. Das ist an sich schon extrem selten, weil die Eizelle dagegen eigentlich Schutzmechanismen hat. Damit aus der doppelt befruchteten Eizelle aber zwei Kinder werden, muss sich diese Eizelle auch noch genau richtig teilen - so dass am Ende zwei Kinder mit jeweils einem halben Chromosomensatz von der Mutter und vom Vater rauskommen. Genetisch sind die Kinder also mütterlicherseits identisch und väterlicherseits unterschiedlich.

Das ist auch der Grund, warum den Experten die beschriebenen halbidentischen Zwillinge schon während der Schwangerschaft aufgefallen waren: Sie teilten sich im Bauch der Mutter nämlich eine Fruchtblase - was normalerweise nur eineiige Zwillinge tun - haben aber ein unterschiedliches Geschlecht. Das Mädchen und sein Bruder sind heute vier Jahre alt und gesund.