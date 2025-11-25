Der Hund stammt vom Wolf ab - soweit so klar. Und in der Forschung ist man eigentlich überzeugt: Um als Hund zu gelten, darf so ein Tier nur sehr wenig - oder gar keine Wolfs-DNA haben.

Eine Studie im Fachjournal PNAS sagt jetzt aber: Fast zwei Drittel aller Hunderassen haben trotzdem nachweisbare Mengen an Wolfs-DNA in sich. Das zeigt eine Analyse von tausenden Hunde- und Wolfsgenomen.

Die Forschenden sagen: Es sind keine Überreste von vor 20.000 Jahren, als sich die Hunde aus Wölfen entwickelt haben. Nein, sie halten das vielmehr für Hinweise darauf, dass sich Hunde und Wölfe in den letzten Jahrtausenden immer wieder vermischt haben.

Die Studie sagt, fast zwei Drittel aller modernen Hunderassen haben Wolfs-Vorfahren. Selbst in kleinen Chihuahuas konnten noch 0,2 Prozent Wolfs-DNA nachgewiesen werden.

