Es geht um den grüngefiederten Kakapo-Papagei in Neuseeland. Davon gibt es heute noch rund 200 Exemplare, 50 davon auf der kleinen Steward-Insel. Die hat sich jetzt ein internationales Forschungsteam genauer angeschaut. Dabei hatten die Forschenden vermutet, dass es nach etwa 10.000 Jahren Isolation und Inzucht nicht so gut steht um das Erbgut der Kakapo-Papageien.

Aber sie erlebten eine Überraschung: Ihre Analyse zeigte, dass die Kakapos heute auf der Steward-Insel weniger schädliche Mutationen im Erbgut tragen als bei früheren Untersuchungen. Das erklären sich die Forschenden so, dass nachteilige Mutationen durch eine natürliche Selektion entfernt wurden. Dieser Prozess wird "Purging" genannt, auch auf Deutsch. Dabei werden Mutationen unter bestimmten Bedingungen reduziert oder sogar ganz eliminiert.

Der Name Kakapo bedeutet in der Sprache der indigenen Maori "Nacht-Papagei", weil das Tier so nachtaktiv ist. Das Gefieder des Papageis ist in der Regel auf dem Rücken moosgrün mit schwarzen Streifen und am Bauch eher gelb-grün. Sein Gesicht ist wie bei Eulen von feinen Federn umgeben - das wird Gesichtsschleier genannt.