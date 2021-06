Wenn in unseren Zellen die DNA ausgelesen wird, läuft das so:

Infos aus der DNA, wie zum Beispiel bestimmte Proteine aussehen sollen, werden umgewandelt in eine Art Bauplan für die Zellorganellen, die RNA. Diesen Bauplan stellt das Enzym Polymerase her. Dabei stand bis jetzt fest: Die Polymerase arbeitet immer nur in eine Richtung: von DNA zu RNA.

Ein Forschungsteam aus Philadelphia stellt das jetzt auf den Kopf: Es hat Hinweise gefunden, dass der Prozess in Menschen auch umgekehrt abläuft. Demnach wandelt das Enzym "Polymerase theta" RNA auch um zu DNA. Bis jetzt war so etwas nur von Enzymen bekannt, die Viren wie HIV mitbringen. Die neue Erkenntnis könnte erklären, warum es manchmal vorkommt, dass das Erbgut bestimmter Viren in menschliche DNA eingebaut wird. Das ist auch beim Corona-Virus schon beobachtet worden.

Impfstoff-RNA betrifft das nicht

RNA aus den neuartigen Impfstoffen wird laut den Forschenden aber wohl nicht eingebaut - denn dafür braucht die Polymerase eine Art Anknüpfungspunkt, genannt Primer. Die liefern die RNA-Impfstoffe aber nicht mit.

Laut den Forschenden ist ihre Erkenntnis auch interessant für die Krebsmedizin. Polymerase theta wird besonders viel in Krebszellen gebildet und ist schon früher in Zusammenhang gebracht worden mit Tumorwachstum und Resistenzen gegen Chemotherapien. Mit dem neuen Wissen erhoffen sich die Forschenden neue Behandlungsansätze gegen Krebs.