Depressionen gehören zu den häufigsten psychischen Erkrankungen: In Deutschland ist jede fünfte Person irgendwann in ihrem Leben davon betroffen - dabei trifft es Frauen doppelt so oft wie Männer.

Und das hat auch biologische Gründe, wie ein Wissenschaftsteam aus Australien jetzt herausgefunden hat.

Im Fachmagazin Nature Communications schreiben die Forschenden von den Ergebnissen ihrer Studie. Dafür wurde die DNA von fast 200.000 Menschen untersucht, die an Depressionen erkrankt waren.

Doppelt so viele genetische Marker

Dabei zeigte sich, dass es bei Frauen fast doppelt so viele genetische Marker in der DNA gab, die mit Depressionen zusammenhängen. Die Forschenden sagen, dass sie jetzt ein klareres Bild davon haben, was Depressionen verursacht. Sie hoffen, dass daraus individuellere Therapien entwickelt werden können.

Aktuell basiert die meiste Forschung zum Thema Depressionen auf Studien mit männlichen Probanden - und auch die Medikamente sind stärker auf Männer ausgerichtet, so wie viele andere Medikamente auch.