Das schauen sich Evolutionsbiologinnen und -biologen gerne bei der Fruchtfliege Drosophila melanogaster an. Denn die Drosophila-Weibchen entscheiden sich für einen Geschlechtspartner offenbar nur aufgrund dessen Gene. Auf andere Vorteile, wie Nahrungsbeschaffung oder Fürsorge des Nachwuchses, können sie nicht hoffen. Da machen die Männchen per se nicht mit.



Eine Studie der Uni Zürich wollte wissen: Kommt es für die Weibchen beim Geschlechtsakt eher darauf an, dass nur die männlichen Gene super sind, oder dass sie super zu den eigenen passen? In Experimenten mit fluoreszierendem Sperma kam raus, dass beide Faktoren wichtig sind. Die Weibchen paaren sich mit mehreren Männchen, sammeln deren Sperma und scheiden Teile davon wieder aus. Einige Sperma-Teile bleiben aber länger drin, und zwar, wenn die Gen-Qualität gut ist oder die Verträglichkeit mit den weiblichen Genen höher ist als bei anderen Partnern. Damit erhalten diese Superspermien mehr Zeit im Weibchen, um dort schwächere Rivalen zu verdrängen und letztlich die eigenen Gene als Nachwuchs weiterzugeben.