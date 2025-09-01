Der Mensch hat vor ungefähr 4500 Jahren damit angefangen, aus wilden, scheuen Pferden in der eurasischen Steppe zahme, moderne Reitpferde zu züchten.

Wie das am Anfang genau abgelaufen ist, dazu hat ein Team aus China jetzt mehr herausgefunden. Es schreibt im Fachmagazin Science, dass wohl ein bestimmtes Gen eine wichtige Rolle spielte. Dieses Gen kam ursprünglich nur bei ungefähr einem Prozent der Wildpferde vor. Als Menschen mit dem Reiten anfingen, wurde es plötzlich häufiger und war später fast in jedem eurasischen Pferd zu finden. Die Forschenden schreiben: Das Gen hat Einfluss darauf, wie die Wirbelsäule von Pferden geformt ist, dass Bewegungen besser koordiniert werden, und dass die Vorderbeine kräftiger sind. Vermutlich nutzten die Menschen diese spezielle Gen-Variante und züchteten damit gezielt Pferde weiter. Die Forschenden schreiben: Das Gen war ein Schlüsselmoment dafür, dass das moderne Reitpferd entstanden ist.