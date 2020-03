Medikamente können mit ihnen weiterentwickelt werden, aber auch an Blockchains mit ihnen wird gearbeitet: Genetische Daten.



US-amerikanische Forschende schreiben im Fachmagazin Plos One, dass vielen Menschen immer bewusster wird, dass große Konzerne von Informationen über DNA und Co. profitieren. Deshalb haben sie untersucht, ob Menschen ihre genetischen Daten weiter so oft umsonst zur Verfügung stellen wollen. Dafür haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 2000 Teilnehmende befragt.

Das Ergebnis: Rund ein Drittel will seine genetischen Daten gar nicht hergeben. Über die Hälfte will Geld dafür. Und zwar rund 85 Dollar - das war die durchschnittliche Forderung. Und nur etwas mehr als jeder zehnte Befragte würde seine Daten umsonst hergeben. Am wenigsten wollten die Studienteilnehmenden ihre Daten übrigens Pharmaunternehmen überlassen.



Die Forschenden sagen, dass ihre Studie zeigt, dass Menschen mehr Kontrolle über ihre Daten wollen.