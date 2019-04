Sie will Lärm-Blitzer einführen - also Radarfallen für zu lautes Fahren. Geblitzt werden soll, wer einen bestimmten Grenzwert überschreitet. Wie der ARD-Korrespondent berichtet, ist das technisch hinzubekommen allerdings gar nicht so einfach. Denn das Gerät muss die Lautstärke dem richtigen Fahrzeug zuordnen. Bis zu zwei Jahre dürfte es also noch dauern, bis die Lärm-Blitzer in Genf einsatzbereit sind.

Die Lärmliga-Schweiz, ein Verein, der sich gegen Krach einsetzt, fordert deshalb, für Sportwagen und Motorräder einen Grenzwert einzuführen. Sie sind oft besonders laut. Der Grenzwert für sie soll bei 80 Dezibel liegen, was laut Korrespondent ungefähr einem Rasenmäher entspricht.