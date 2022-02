Fachleute bezweifeln aber, dass das gelingen kann. Eine Studie zeigt nun, welche wirtschaftlichen Folgen die Praxis haben kann. Dafür haben die Autorinnen und Autoren die Gesundheitskosten für die Folgen der weiblichen Genitalverstümmelung berechnet - und zwar bis ins Jahr 2047 und unter der Annahme, dass sich an der bisherigen Verbreitung des Brauchs nichts ändert.

Bald mehr als 200 Millionen Betroffene

Demnach werden allein durch das vorausgesagte Bevölkerungswachstum in 25 Jahren mehr als 200 Millionen Frauen und Mädchen betroffen sein - vor drei Jahren waren es schätzungsweise knapp 120 Millionen - vor allem in afrikanischen Ländern. Krankheiten und Gesundheitsprobleme, die durch die Verstümmelung entstehen, könnten dann Kosten in Höhe von umgerechnet fast zwei Milliarden Euro verursachen. Zu den Folgen einer Genitalverstümmelung gehören unter anderem psychische Probleme, Schwierigkeiten bei Schwangerschaften und Geburten, beim Sex und beim Urinieren.

Bei der weiblichen Genitalverstümmelung werden Frauen oder Mädchen Teile oder die gesamten äußeren Geschlechtsorgane entfernt - oft ohne Betäubung und unter unhygienischen Bedingungen.