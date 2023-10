Die Vogelgrippe bedroht etliche Tiere: Tritt ein Fall in einer Geflügelfarm auf, wird das gesamte Geflügel getötet.

Jetzt haben britische Forschende es geschafft, Hühner resistent gegen das Virus zu machen: Mithilfe von Genscheren veränderten sie zwei Aminosäuren in einem bestimmten Gen. So konnte das Virus nicht mehr in die Zellen eindringen. Die Hühner wuchsen normal auf, verhielten sich wie ihre Artgenossen und legten genauso viele Eier. Sie wurden aber eben nicht krank, als sie bei den Versuchen mit dem Vogelgrippe-Virus in Kontakt kamen - zumindest, als es in einer Konzentration vorlag, wie es bei normalen Ausbrüchen in Geflügelhaltungen vorkommt.

Bei der Arbeit im Fachmagazin Nature Communications handelt es sich um eine sogenannte Proof-of-Concept-Studie, also eine reine Machbarkeitsstudie. Gelöst ist das Vogelgrippe-Problem damit noch nicht, denn das Resistent-Machen bringt Probleme mit: Wenn genetisch veränderte Tiere infiziert sind, kann das beispielsweise erst spät erkannt werden, wodurch andere Tiere verstärkt angesteckt werden können.