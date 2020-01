In Belgien soll das wohl größte überdachte Parkhaus für Fahrräder gebaut werden.

Die Bahn renoviert bald einen Bahnhof in Gent. Dann soll auch das bisherige Fahrrad-Parkhaus modernisiert und ausgebaut werden. Laut der Bahngesellschaft NMBS sollen dann bis zu 17.000 Räder in dem Parkhaus Platz haben. Wer sein Fahrrad dort abstellen will, soll über ein elektronisches System noch freie Plätze angezeigt bekommen. Vom Parkhaus aus sollen die Bahngleise einfach zu erreichen sein.

Im letzten Jahr hatte die Bahn noch angekündigt, auf ein größeres Fahrrad-Parkhaus in Gent zu verzichten. Sie wollte das alte sogar verkleinern. Das hatte im Wahlkampf Proteste ausgelöst. Nach der Wahl hatte unter anderem der Bürgermeister mit der Chefin der Bahngesellschaft gesprochen. Dabei einigten sich beide auf das neue und größere Fahrrad-Parkhaus. Bis es komplett fertig ist, wird es wohl noch bis 2027 dauern.