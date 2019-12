Außerdem muss er laut Nachrichtenagentur Xinhua eine Geldstrafe in Höhe von umgerechnet mehr als 380.000 Euro zahlen. Der Genforscher und Biophysiker He Jiankui hatte vor rund einem Jahr auf einem Kongress verkündet, dass Zwillingsmädchen geboren seien, deren Erbgut er verändert habe. Deshalb seien sie immun gegen HIV-Infektionen. Der Fall löste weltweit Empörung aus und eine Debatte über Gentechnik - sowohl in der Fachwelt als auch in der Öffentlichkeit.

Die chinesische Regierung hatte den Fall untersucht und erklärt, der Forscher habe allein und gegen das Gesetz gehandelt. Nun sind allerdings auch zwei weitere Forscher zusammen mit He verurteilt worden.

Kritikerinnen und Kritiker vermuten außerdem, dass es staatliche Fördergelder für die Genmanipulation gab. Die angeblichen Forschungsergebnisse werden wissenschaftlich angezweifelt.