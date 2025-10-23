Für Schweine ist eine der gefährlichsten Krankheiten überhaupt die Schweinepest.

Wenn sie ausbricht, verbreitet sie sich schnell und unkontrolliert - und so sterben daran immer wieder Millionen Schweine. Bis heute konnte diese Virusinfektion nicht ausgerottet werden. Aber jetzt gibt's eine mögliche Lösung: Denn ein deutsch-britisches Forschungsteam hat es geschafft, Schweine vollständig resistent gegen die Klassische Schweinepest zu machen.

Dafür haben die Forschenden die Tiere gezielt gentechnisch verändert - und zwar die DNA eines bestimmten Proteins: DNAJC14. Bei Laborversuchen blieben die Schweine dadurch nach einer Infektion gesund, denn das Schweinepest-Virus konnte sich in ihnen nicht vermehren. Die Zellen der genveränderten Schweine waren außerdem resistent gegen weitere Viren, wie die Bovine Virusdiarrhoe, die auch große wirtschaftliche Schäden verursacht. Darüber berichten die Forschenden im Fachmagazin Trends in Biotechnology.

Solche genveränderten Schweine könnten also vorteilhaft sein für die Landwirtschaft - allerdings ist eine kommerzielle Nutzung in der EU bisher nicht erlaubt.

