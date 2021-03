Unterwasser-Wein - das ist offenbar eine schnell wachsende Nische der Weinindustrie.

Darüber berichtet der britische Guardian. In dem Artikel heißt es, dass das Interesse der Fachleute geweckt wurde, nachdem aus gesunkenen Schiffen immer wieder Wein und Sekt geborgen wurde, der perfekt erhalten war, obwohl er mindestens Jahrzehnte auf dem Grund des Meeres gelegen hatte.

Flaschen aus diesen Funden wurden für hohe Summen verkauft. Fachleute glauben, dass die Lagerung unter Wasser den Weinen ganz spezielle Bedingungen bietet, die wichtig dafür sind, dass sich ein besonderer Geschmack entwickelt: Denn je nachdem wie tief die Weine liegen, ist es dunkel und die Temperatur konstant niedrig. Außerdem soll der Wasserdruck einen Einfluss auf den Geschmack haben. Inzwischen gibt es Unterwasser-Weinkeller in vielen Ländern der Welt, darunter Spanien, Frankreich und Italien, aber auch in Chile und den USA.



Gelagert wird der Wein dabei sehr unterschiedlich: Manche Unterwasser-Weinkeller versenken ihren Wein in versiegelten Amphoren, andere in Flaschen und wieder andere in Tanks. Auch die Lager-Tiefe variiert. Laut dem Guardian merken die Weinmacherinnen und Weinmacher inzwischen die Folgen des Klimawandels, denn die Lager-Bedingungen sind nicht überall mehr so konstant wie sie noch Anfang der 2000er Jahre waren.