Vor rund 66 Millionen Jahren traf ein großer Asteroid die Erde - das führte zum Aussterben der Dinosaurier. Das brachte große Veränderungen in der Tierwelt - und wohl auch im gesamten Ökosystem.

Wie ein Forschungsteam im Fachjournal Communications Earth and Environment schreibt, lässt sich das sogar geologisch nachvollziehen - am Gestein. In den Gesteinsschichten in Nordamerika aus dieser Zeit sind schon länger starke Veränderungen bekannt, doch bisher wurden die eher mit dem Zufall erklärt oder vielleicht Meeresspiegelveränderungen. Doch die Forschenden liefern neue Analysen von fünf Orten aus den USA und halten es für gut denkbar, dass das Aussterben der Dinosaurier die eigentliche Ursache ist. Das Team schreibt: Die Dinos waren geradezu Öko-Ingenieure. Denn die großen Pflanzenfresser hielten die Vegetation klein, und das Wasser in den Flüssen konnte sich mehr oder weniger offen über die Landschaft ausbreiten. Wälder hatten keine Chance - erst nachdem die Dinos ausgestorben waren. Das veränderte auch die Landschaft: Die wachsenden Wälder stabilisierten den Boden und lenkten das Wasser in Flüsse, die sich durch die Landschaft schlängelten und mit ihren Ablagerungen die Geologie veränderten.