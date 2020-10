Sie entstehen, wenn Kohlenstoff unter enormem Druck in mindestens 150 Kilometern Tiefe bei extremen Temperaturen von mehr als 1000 Grad zusammengepresst wird. Möglicherweise geht es aber auch anders, haben Geologen von der Universität Barcelona entdeckt.

Sie fanden in ozeanischem Krustengestein vor Kuba winzige Einschlüsse, die sich als Nanodiamanten entpuppten. Solche Nanodiamanten hatten Geologen auch schon vor ein paar Jahren entdeckt, damals war aber nicht zweifelsfrei geklärt, wie sie in die Proben gelangt waren. Das ist jetzt anders: Die jetzt gefundenen Nanodiamanten sind so in den Stein integriert, dass sie nicht durch Verunreinigungen in die Proben gelangt sein können.

Auch wie sie ohne die extremen Bedingungen entstanden sind, konnten die Forschenden herausfinden. Demnach drang vor rund 120 Millionen Jahren Wasser in das Gestein ein. Dieses Wasser reagierte mit Mineralien aus dem Gestein, vor allem mit Olivin.