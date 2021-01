Diamanten entstehen auf natürlichem Wege meist ganz tief im Erdmantel - in etwa 150 Kilometern Tiefe.

Dort ist es sehr heiß und der Druck ist so hoch, dass chemische Verbindungen mit Kohlenstoff sich auflösen und der Kohlenstoff einen reinen Kristall bildet. Forschende aus Russland und Deutschland haben jetzt in einem Laborexperiment gezeigt, dass ein schwaches elektrisches Feld diese Diamantbildung beschleunigt. Solche elektrischen Felder kommen im Erdmantel vor. Laut den Forschenden regt der Strom die Kohlenstoff-Verbindungen an und bringt sie dazu, sich schneller aufzulösen. Das könnte auch erklären, warum manche Diamanten relativ weit oben im Erdmantel entstehen, wo Druck und Hitze eigentlich nicht mehr hoch genug wären. Die Entdeckung zeigt laut den Forschenden, dass es mehr als einen natürlichen Weg für die Entstehung von Diamanten gibt.