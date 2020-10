Edelsteine entstehen aus Mineralien in geschmolzenem Gestein in der Erdkruste und im Erdmantel.

Eigentlich war bisher die gängige Lehrmeinung: Je langsamer das Gestein erkaltet ist und je länger der Kristall zum Wachsen hat, desto größer wird er am Ende. Aber: Das kann nicht erklären, warum es große Edelsteine in Magmagestein gibt, das besonders schnell erkaltet ist – zum Beispiel metergroße Topase, Turmaline oder Beryll.

US-Forschende haben sich die chemische Zusammensetzung von Kristallen in einer Mine in Kalifornien angesehen und ihr Wachstum rekonstruiert. Dabei stellten sie fest, dass die verschiedenen Edelstein-Schichten unterschiedlich schnell gewachsen sein müssen – in einer Phase legte der Kristall quasi den Turbo ein – und wuchs wohl zwischen einem und zehn Metern pro Tag. Das Ergebnis hat selbst die Forschenden überrascht.

Sie vermuten, dass durch das schnelle Erkalten viele Risse im Gestein entstanden sind. Durch die sind wahrscheinlich große Mengen Wasser mit darin gelösten Elementen zum Kristall geströmt, aus denen er sich dann besonders schnell gebildet hat.