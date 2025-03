Mikroorganismen können selbst in unwirtlichen Ecken der Welt überleben - möglicherweise sogar in Marmor. Darauf deuten Funde in mehreren Wüsten hin.

Darauf deuten Funde in Wüstengebieten hin, über die Geologinnen und Geologen im Geomicrobiology Journal berichten. Sie haben mysteriöse, feine Röhren in Marmor und Kalkstein entdeckt - zuerst in Namibia und Jahre später auch im Oman und in Saudi-Arabien. Die Mini-Gänge sind nur etwa einen halben Millimeter breit und bis zu drei Zentimeter lang. Sie treten aber massenhaft parallel zueinander auf - und formen so, zum Teil meterlange, Bänder durchs Gestein.

Schätzungen zufolge sind die Röhrchen ein bis zwei Millionen Jahre alt. Einen geologischen Ursprung schließen die Forschenden inzwischen aus. Denn bei Untersuchungen sind Reste von biologischem Material nachgewiesen worden. Aber ob eine kalkfressende, möglicherweise ausgestorbene Lebensform den Marmor durchlöcherte - das kann das Geologie-Team zurzeit nicht sagen.