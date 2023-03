Bundesjustizminister Marco Buschmann will Eheleuten mehr Möglichkeiten bei der Wahl des Nachnamens geben.

Der FDP-Politiker ist zum Beispiel dafür, ihnen einen gemeinsamen Doppelnamen zu erlauben. Das hat er der Nachrichtenagentur dpa gesagt. Bisher kann nur ein Ehepartner den Nachnamen des anderen vor oder hinter den eigenen Nachnamen hängen, getrennt durch einen Bindestrich. Buschmann will es auch möglich machen, dass der Doppelname an gemeinsame Kinder weitergegeben werden kann. Und: Nach einer Scheidung sollen auch Kinder das Recht bekommen, ihren Familiennamen zu ändern, wenn ein Elternteil wieder so heißt wie vor der Ehe.

Buschmann will bald einen Gesetzentwurf für eine Reform des Namensrechts vorlegen.