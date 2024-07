Viele Kinder und Jugendliche sehen einer Befragung zufolge Gerechtigkeitsprobleme in Deutschland.

Für die Studie der Uni Bielefeld wurden junge Menschen zwischen 6 und 16 Jahren befragt. Viele fühlen sich machtlos und von der Politik übergangen. So sagten fast drei Viertel, ihre Belange interessierten Politiker nicht. Jeweils knapp zwei Drittel finden, dass die Bildung von Kindern und Jugendlichen zu kurz kommt. Außerdem denken genau so viele, dass zu wenig für gleiche Lebensbedingungen in Deutschland getan wird, aber auch für Rentnerinnen und Rentner.

Kinder aus ärmeren Familien sagten häufiger, Ungerechtigkeiten zu erleben. Bei der Gerechtigkeitsstudie im Auftrag der Bepanthen-Kinderförderung haben 1200 junge Menschen mitgemacht.