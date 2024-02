Darf ein Schüler in Texas wegen seiner Dreadlocks monatelang vom Unterricht suspendiert werden?

Darüber musste jetzt ein texanisches Gericht entscheiden. Und das urteilt: Ja, die Suspendierung ist rechtens. Die Schule in der Nähe von Houston hatte den 18-Jährigen bestraft, weil sie sagt, dass seine Frisur gegen die Kleiderordnung der Schule verstößt. Die Familie des schwarzen Jungen spricht von Rassismus. Sie will jetzt gegen das Urteil in Berufung gehen.

Gericht: Kein Verstoß gegen Diskriminierungsverbot

Im Herbst hatte Texas ein Gesetz eingeführt, dass die Diskriminierung von Haaren verbietet - den Crown Act. Die Richter in Texas sagen, dass die Schule mit ihrer Suspendierung nicht dagegen verstoßen hat. Das Gesetz verbietet Arbeitgebern und Schulen, Menschen wegen der Haarstruktur oder zum Beispiel Zöpfen zu bestrafen. Die Schule argumentiert, dass sie den Schüler vor allem wegen der Länge seiner Haar suspendiert hat. Um die Haarlänge gehe es im Crown Act aber nicht.