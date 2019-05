Die Partei Volt hatte beim Verwaltungsgericht Köln beantragt, dass das Internetangebot der Bundeszentrale für politische Bildung für nicht zulässig erklärt wird. Das Gericht urteilte jetzt, dass die Bundeszentrale, die den Wahl-O-Mat macht, ihn nicht in der jetzigen Form weiter betreiben darf.

In der aktuellen Version können maximal acht Parteien gleichzeitig ausgewählt werden, für die eine Übereinstimmung mit den eigenen Überzeugungen angezeigt werden soll. Die Partei Volt und das Gericht meinen, dass das zu wenige sind. Laut Gericht werden durch die Obergrenze kleine und unbekanntere Parteien benachteiligt. Der Wahl-O-Mat ist mittlerweile für die Europawahl nicht mehr aufrufbar, für die Landtagswahl in Bremen schon. Die Bundeszentrale kann Einspruch gegen das Gerichtsurteil einlegen, allerdings ist die Europawahl schon am Sonntag.