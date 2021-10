Der kolumbianische Drogenboss Pablo Escobar mochte es außergewöhnlich - und deshalb holte er sich in den 80er Jahren Nilpferde auf seine Ranch.

Nach seinem Tod Anfang der 1990er Jahre blieben die - und vermehren sich seitdem ungehindert. Forschende betrachten sie als eine Gefahr für die Artenvielfalt der Region. Die Behörden in Kolumbien haben deshalb damit begonnen, die Tiere zu sterilisieren.

Dagegen klagt eine US-Tierschutzorganisation - und hat dabei jetzt auf einem Nebenschauplatz einen etwas anderen Erfolg eingefahren. Denn damit die Tierschützer als Vertreter der Nilpferde in dem Fall besser agieren können, müssen die Tiere in den USA rechtlich als Personen anerkannt werden. Und genau das hat jetzt eine Richterin in der Stadt Cincinnati getan. Die Tierschützer sagen, es ist das erste Mal, das ein Gericht in den USA Tieren einen solchen Rechtsstatus zuerkennt.

Auf die Behandlung der Nilpferde in Kolumbien hat das Urteil aber erstmal keine Auswirkung.