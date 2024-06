Welche Bücher sollten oder dürfen in Regalen von öffentlichen Bibliotheken stehen - und wer darf sich da wie sehr einmischen?

Darüber gibt es in der texanischen Kleinstadt Llano einen mittlerweile jahrelangen Rechtsstreit. Die konservative Bezirkregierung dort hatte angeordnet, dass 17 Bücher aus der öffentlichen Bibliothek in Llano entfernt werden müssen. Sie hätten einen schlechten Einfluss, vor allem auf Kinder, meint die Bezirksregierung. Mehrere Bibliotheksbesucher hatten dagegen geklagt.

Acht Bücher müssen zurück

Jetzt hat ein Berufungsgericht entschieden, dass acht der Bücher zumindest so lange wieder in die Regale gestellt werden müssen, bis über die Klage abschließend entschieden ist. Und zwar die Bücher, in denen es um Themen wie Rassismus und LGBTQ geht.



Die Richter sagen: Die Kläger haben ein Recht auf Information. Und es kann nicht sein, dass Bücher entfernt werden, nur weil die Behörden mit deren Inhalt nicht einverstanden sind.