Ein Bundesrichter forderte Balsonaro auf, nicht mehr gegen die Maskenpflicht in der Hauptstadt Brasilia zu verstoßen. Der Richter hielt fest, der Präsident habe die verfassungsrechtliche Pflicht, sich an die Gesetze zu halten. Sollte Bolsonaro die Maske weiter nicht tragen, muss er eine Geldstrafe zahlen - die rund 340 Euro dürften für ihn allerdings keine große Summe sein.

In Brasilien sind bis jetzt laut Statistik 51.000 Menschen an oder mit Corona gestorben. Es ist das Land, das nach den USA am zweitschwersten von der Pandemie betroffen ist. Präsident Bolsonaro verharmlost das Virus allerdings regelmäßig. Er trägt in der Regel keine Maske und ignoriert bei seinen öffentlichen Auftritten auch die Abstandsregeln. Der rechtsextreme Politiker schüttelt weiterhin Hände und umarmt seine Anhänger auch.