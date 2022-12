Der Internationale Gerichtshof in Den Haag hat geurteilt, dass dieser Fluss ohne Zweifel ein internationaler Fluss ist. Der Silala entspringt in Bolivien und fließt von der Hochebene dort in die chilenische Atacama-Wüste.

Chile hatte den Gerichtshof auch gebeten, den Fluss als international einzustufen, denn so können beide Länder ihn gleichberechtigt nutzen. Ursprünglich wollte Bolivien allerdings Entschädigungen von Chile einfordern - denn aus Sicht der bolivianischen Regierung fließt das Wasser nur wegen eines angelegten Kanalsystems ins Nachbarland. Das Urteil jetzt hat Bolivien laut Gericht aber akzeptiert.

Die südamerikanischen Nachbarstaaten unterhalten seit Jahrzehnten keine diplomatischen Beziehungen mehr. Seit fast 150 Jahren streiten sie sich über einen Pazifikzugang für Bolivien.