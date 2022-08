Es gibt Leute, die gerne andere beschnuppern und über Körpergerüche sprechen.

Diese Leute haben laut einer aktuellen Studie oft ein ausgeprägtes sexuelles Verlangen. Diesen Zusammenhang beschreiben zwei chinesische Forscher gemeinsam mit dem bekannten Dresdner Riechforscher Thomas Hummel in einem Fachblatt. Das Team hat insgesamt fast 2500 Studierende aus China, Indien und den USA befragt. Die jungen Leute mussten Fragebögen ausfüllen, in denen es unter anderem darum ging, wie wichtig den Befragten Körpergerüche sind, wie oft sie an anderen riechen und was sie anziehend finden.

Ergebnis: Es gab deutliche Korrelationen. Diejenigen, die auf Körpergerüche achteten und öfter an anderen schnupperten, hatten im Schnitt auch mehr Lust auf Sex. Das war in allen drei untersuchten Ländern gleich.

Im Allgemeinen waren den Frauen Gerüche wichtiger als Männern.