Malta will den Zahn zurück

Vorsicht beim Sammeln von Natursouvenirs im Urlaub.

Das hat offenbar Tierfilmer und Naturforscher David Attenborough nicht bedacht - er hat dem siebenjährigen britischen Prinzen George den Zahn eines ausgestorbenen Riesenhais geschenkt. Den hatte er, wie er sagt, in den 60er Jahren auf Malta gefunden.

Malta will den Zahn aber jetzt zurück. Kulturminister Jose Herrera erklärte, der Zahn sollte in ein Landesmusem und kündigte an, alles für die Rückgabe in die Wege zu leiten. Der Zahn ist in Kalkstein eingebettet und soll rund 23 Millionen Jahre alt sein. Damals konnten Riesenhaie eine Länge von 16 Metern erreichen.