Laut einer neuen Studie im Fachjournal PLOS One kommt das auch darauf an, welche Medien zu der Zeit gängig waren, in der jemand gelebt hat. Ein Forscherteam vom Massachusetts Institute of Technology hat dafür mehr als 14.000 Biografien ausgewertet, die auf Wikipedia veröffentlicht wurden.

Dabei kam raus: Bis Mitte des 15. Jahrhunderts waren die am meisten portraitierten Persönlichkeiten Politiker oder Geistliche. Mit der Erfindung der Druckerpresse verschob sich das Verhältnis - zwischen 1450 und 1880 nahmen Autoren, Maler und Wissenschaftler an Bedeutung zu. Auch die Entwicklung des Radios hatte laut den Forschern einen Einfluss. Unter den historischen Persönlichkeiten, die zwischen 1880 und 1950 lebten, sind mehr Schauspieler und Musiker als in den vorherigen Epochen. Nach 1950 wurden die Künstler von Sportlern abgelöst - die Forscher machen dafür das Fernsehen verantwortlich.

Die Analyse stützt sich zwar auf Wikipedia-Daten, die möglicherweise nicht ganz vollständig sind. Trotzdem sagen die Forscher, ihre Ergebnisse zeigten, dass das Verbreitungsmedium die Geschichte beeinflusst.